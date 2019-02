Conjuntivite tira Bruno Peres da lista de relacionados do São Paulo

Com a volta de Hudson e uma série de desfalques, o São Paulo divulgou na noite deste sábado lista com 23 jogadores relacionados para o clássico contra o Corinthians, marcado para este domingo, às 19 horas (de Brasília), em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O volante retorna à equipe após cumprir suspensão automática na derrota para a Ponte Preta, pelo Estadual, e no empate com o Talleres-ARG, pela Copa Libertadores. A tendência, inclusive, é que ele seja titular no Majestoso.

Por outro lado, o técnico interino Vagner Mancini tem cinco desfalques. São eles: o lateral direito Bruno Peres (conjuntivite), os volantes Liziero (entorse no tornozelo direito) e Araruna (contratura no músculo adutor direito), e os atacantes Brenner (lesão na coxa esquerda) e Joao Rojas (se recupera de cirurgia no joelho direito).

Uma possível escalação do Tricolor tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves (Anderson Martins) e Reinaldo; Willian Farias, Hudson e Hernanes; Helinho (Antony), Pablo e Everton.

Passadas seis rodadas, o São Paulo ocupa a segunda colocação do Grupo D do Paulistão, com nove pontos, um a menos que o Ituano, líder da chave. O Corinthians, por sua vez, é o terceiro colocado do Grupo C, com sete pontos.

Abaixo, veja a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Jean e Tiago Volpi

Laterais: Igor Vinícius, Léo e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo

Volantes: Hudson, Jucilei, Luan e Willian Farias

Meias: Everton, Hernanes, Jonatan Gomez e Nenê

Atacantes: Antony, Biro Biro, Diego Souza, Gonzalo Carneiro, Helinho e Pablo