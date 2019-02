Comissão técnica vê São Paulo jogando sem prazer e sobrecarregado

Cuca foi apresentado oficialmente como novo treinador do São Paulo na última segunda-feira, embora ele só assuma o comando da equipe em meados de abril. Apesar de ainda não ter colocado a “mão na massa”, o técnico já mostrou que está com um discurso alinhado com Vagner Mancini, atual coordenador de futebol do Tricolor e comandante provisório da equipe. Para os dois, o time precisa atuar com mais prazer.

Justamente por isso, Cuca preferiu não revelar quais são os setores do São Paulo em que ele crê que será preciso de reforços. Tentando manter a motivação do atual elenco e evitar uma desconfiança, o treinador, por enquanto, pretende analisar aos poucos cada situação.

“Jamais vou chegar aqui e falar que essa posição está ruim. Imagina o cara que joga nela como é que ele iria ficar. O principal é recuperar o bom futebol, o prazer de jogar. Isso vindo, você vai precisar de menos jogadores do que você precisa hoje”, afirmou Cuca.

O discurso do novo treinador do São Paulo, inclusive, foi muito semelhante ao de Vagner Mancini na última semana, às vésperas do clássico contra o Corinthians. Na ocasião, o técnico interino tricolor também destacou a falta de confiança de seus atletas, fator que vem pesando no desempenho coletivo.

“O São Paulo está jogando, de forma mental, muito travado. O atleta tem que ter um pouco mais de prazer. É necessário que você acabe levando ao jogador alguma coisa diferente. Se não dá para fazer no treino, vamos na fala, na metodologia de jogo e na estratégia para a partida, para que o atleta entenda que houve uma mudança”, disse Vagner Mancini.