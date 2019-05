Com visita de Cafu, São Paulo encerra preparação para o Majestoso

O São Paulo finalizou na manhã deste sábado, no Centro de Treinamentos da Barra Funda, sua preparação para o Majestoso deste domingo, às 19h (de Brasília), na Arena de Itaquera, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, o técnico Cuca comandou uma atividade tática sob olhares de um ilustre convidado: Cafu, que visitou as instalações.

Bicampeão mundial e da Libertadores, e dono de dez títulos pelo São Paulo, Cafu aproveitou um final de semana livre na capital paulista após compromissos no mundo árabe para visitar seu antigo clube, rever amigos e aproveitou para acompanhar toda o treinamento.

“Faz tempo que eu não vinha aqui e aproveitei para trazer meus dois filhos e alguns amigos. Também vim fazer uma visita para o pessoal que faz tempo que não vejo e trazer bons fluidos pro nosso glorioso Tricolor nesse jogo tão importante de amanhã”, disse o ex-jogador, que pôde relembrar boas histórias ao conversar com jogadores e membros da comissão técnica.

“O CT está maravilhoso. As lembranças são impressionantes, voltar aqui sempre me traz boas recordações. Tive uma passagem maravilhosa, o São Paulo foi minha casa, meu lar, foi de onde eu saí para o mundo, onde fiquei conhecido no mundo inteiro, por isso eu devo muito para esse clube”, destacou Cafu, que é o lateral-direito que mais fez gols pelo clube: 38 em 273 jogos.

Entre os amigos de Cafu presentes no atual elenco do São Paulo estão Alexandre Pato, com quem atuou no Milan, Hernanes e Nene, o preparador físico Carlinhos Neves e o coordenador técnico Vagner Mancini, além do técnico Cuca. Com o comandante, o ex-jogador teve uma longa conversa.

Para o compromisso diante do Corinthians, o treinador são-paulino não poderá contar com Pablo, Liziero, que se recupera de uma entorse grave no tornozelo direito, e Toró, expulso no último domingo, no embate frente ao Bahia. Por sua vez, pode voltar a contar com Arboleda, recuperado de um estiramento no músculo anterior da coxa esquerda.

