Com retorno de Diego Souza, Jardine divulga relacionados do São Paulo

O técnico André Jardine, do São Paulo, relacionou 23 jogadores para o duelo com o Sport, marcado para a próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Bruno Alves (cumpriu suspensão automática) e os atacantes Diego Souza (livre de dores no joelho direito) e Brenner (recuperado de um edema na coxa esquerda) estão novamente à disposição após desfalcarem a equipe diante do Vasco, na última quinta.

O Tricolor, contudo, tem cinco desfalques. São eles: Bruno Peres (estiramento na região anterior da coxa esquerda), Hudson (fadiga muscular), Luan (entorse no tornozelo direito), Gonzalo Carneiro (estiramento da coxa direita) e Joao Rojas (se recupera de cirurgia no joelho direito).

A provável escalação do São Paulo para o embate no Morumbi é a seguinte: Jean; Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Liziero e Nenê; Helinho (Shaylon), Everton e Diego Souza.

A duas rodadas do fim do Brasileirão, o São Paulo soma os mesmos 62 pontos do Grêmio, mas ocupa o quinto lugar por ter uma vitória a menos. O Tricolor paulista tem como grande objetivo ultrapassar os gaúchos e conquistar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019.

Veja a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Edimar, Reinaldo e Tuta

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves, Rodrigo e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Liziero e Jucilei

Meias: Everton, Everton Felipe, Igor Gomes, Nene e Shaylon

Atacantes: Antony, Brenner, Diego Souza, Helinho e Tréllez