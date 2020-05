Com narração de Galvão Bueno, TV Gazeta exibe a primeira Libertadores do São Paulo

A Libertadores de 1992 dá início a paixão do torcedor são-paulino pelo campeonato sul-americano. O título, decidido nos pênaltis, emocionou não apenas os 110 mil torcedores presentes no Morumbi, mas todos os apaixonados por futebol sintonizados na TV Gazeta naquela noite de 17 de junho.

Neste domingo (31), às 21h, a TV Gazeta abre seu arquivo para exibir essa decisão dramática entre São Paulo e o time argentino do Newell’s Old Boys. Narrada por Galvão Bueno e com comentários de Roberto Avallone, a transmissão é uma das maiores audiências na história da emissora, chegando a registrar 40 pontos de pico.

O título também marca a fase vitoriosa do técnico Telê Santana no comando do São Paulo, time que tinha craques como Raí, Palhinha, Cafu, Muller e o goleiro Zetti. A Libertadores de 1992 foi o primeiro título internacional na “Era Telê”, que no mesmo ano foi campeão mundial interclubes ao vencer o time do Barcelona, em Tóquio.

No primeiro jogo da decisão, na Argentina, o Tricolor paulista havia perdido por 1 a 0. No jogo de volta, o gol de Raí, na etapa final, levou a decisão para os pênaltis. Na disputa, o goleiro Zetti foi o protagonista. O jogo é um típico Brasil e Argentina com direito à catimba, lances violentos e emoção até o minuto final.

O Especial Mesa Redonda – Libertadores 92 vai ao ar neste domingo, às 21h, na tela da Gazeta. O telespectador também pode acompanhar pelo aplicativo ou site da emissora tvgazeta.com.br.