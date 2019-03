Com moral, trio da base vira aposta do São Paulo para as quartas de final

O São Paulo não tem hesitado em apostar na garotada para se dar bem no Campeonato Paulista. Com dois veteranos no departamento médico e outro no banco de reservas, um trio originário das categorias de base do Tricolor pode ser a solução para o mata-mata do torneio.

Promovidos ao elenco profissional em 2018, o volante Luan, o meia Igor Gomes e o atacante Antony devem começar jogando o confronto de ida das quartas de final, contra o Ituano, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi.

Igor Gomes é o que tem menos experiência entre eles. Alternativa para as ausências dos lesionados Hernanes e Nenê, o armador fez sua primeira partida entre os 11 iniciais na última quarta-feira, diante do São Caetano. O jogador de 20 anos, contudo, não sentiu o peso da estreia e agradou.

“Desde que voltei da Seleção Brasileira sub-20, após o Sul-Americano, trabalhei firme no dia a dia para mostrar meu futebol. E sei que é necessário manter isso para receber mais chances. Quero levar esta motivação da estreia para o mata-mata do Estadual”, disse o camisa 26.

Destaque na campanha do título da Copa São Paulo, Antony demonstra estar mais habituado ao plantel principal. Habilidoso, o atacante de 19 anos não hesita em arriscar o drible, mas tem se tornado cada vez mais objetivo. Tanto que marcou o primeiro gol como profissional no empate por 1 a 1 com o Azulão.

“Feliz pelo gol e pelo trabalho que tenho desenvolvido, mas quero crescer ainda mais. Ao lado dos meus companheiros quero acertar os detalhes para o grupo evoluir. E também agradeço a confiança da torcida, que sempre me incentiva e me faz jogar com mais tranquilidade neste início de trajetória no profissional”, afirmou.

Assim como Antony, Luan também foi titular do São Paulo nos últimos cinco jogos. Depois que voltou do Sul-Americano do Chile, o volante colocou o experiente Jucilei no banco de reservas com atuações seguras na proteção à zaga.

O São Paulo encerra sua preparação para o jogo de ida na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda – o treino será fechado à imprensa. Como fez melhor campanha na primeira fase, o Ituano será o mandante do duelo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior.