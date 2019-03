Com bolas paradas, São Paulo fecha preparação para o Choque-Rei

O São Paulo finalizou sua preparação para o Choque-Rei nesta sexta-feira. Na véspera de encarar o Palmeiras no estádio do Pacaembu, às 16h30 (de Brasília), o técnico interino Vagner Mancini procurou focar nas jogadas de bolas paradas, posicionando sua equipe nos escanteios e cobranças de faltas.

O Tricolor iniciou os trabalhos com um circuito físico, algo que já virou rotina nos treinamentos. Todos os atletas participaram dos mais variados exercícios físicos antes de iniciarem as atividades com bola.

Com a “redonda nos pés”, o grupo ouviu algumas orientações de Vagner Mancini, que comandou um trabalho tático, a exemplo da última quinta-feira, para ensaiar a equipe que enfrentará o poderoso Palmeiras no Pacaembu. Na terça, ele havia esboçado o time com 9 atletas: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Anderson Martins e Léo; Luan e Hernanes; Antony e Pablo.

Ciente de que uma bola parada pode definir o Choque-Rei, o São Paulo também deu bastante ênfase nas jogadas aéreas nesta sexta-feira. O grupo treinou o posicionamento ofensivo e defensivo em cobranças de falta e escanteios, afinando o necessário para não decepcionar a torcida em mais um clássico na temporada.

Na vice-liderança do Grupo D do Paulistão, com 14 pontos, o Tricolor precisa mais do que nunca de uma vitória contra o Palmeiras para não se complicar ainda mais na briga pela classificação às quartas de final do torneio. O Verdão, por sua vez, segue tranquilo no Estadual.