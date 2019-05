Cobrado no embarque, São Paulo atende fãs na chegada a Salvador

O Tricolor já está em Salvador para o decisivo duelo com o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil > https://t.co/6H9FZVYSH0#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/CqGnOfaqBn — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 29 de maio de 2019

A delegação do São Paulo desembarcou em Salvador na noite desta terça-feira. Cobrado por torcedores em Congonhas ao deixar a capital paulista, o elenco comandado pelo técnico Cuca atendeu fãs na chegada à Bahia para o duelo decisivo pela Copa do Brasil.

Derrotado pelo rival Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi cobrado por alguns poucos torcedores no embarque para Salvador. Em imagens publicadas por meio de redes sociais, o coordenador técnico Vagner Mancini aparece tentando dialogar com o grupo de tricolores.

Horas depois, por meio de seu perfil oficial no Twitter, o São Paulo publicou fotos do desembarque em Salvador. Nas imagens, o atacante Alexandre Pato e o meio-campista Hernanes aparecem atendendo alguns torcedores. Assim como o técnico Cuca.

Pressionado, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Bahia às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Fonte Nova. Como ganhou por 1 a 0 no Estádio do Morumbi, o time mandante garante sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil com um empate.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Na tentativa de buscar a virada em Salvador, Cuca deve mandar a campo a seguinte escalação para enfrentar o Bahia: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Igor Gomes (Hernanes); Everton, Pato e Toró.