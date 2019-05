Elenco do São Paulo é cobrado em Congonhas rumo a Salvador

Torcedores do São Paulo cobraram o elenco no início da noite desta terça-feira, quando a delegação tricolor embarcava no Aeroporto de Congonhas rumo a Salvador para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Foram poucos são-paulinos que fizeram questão de estarem presentes no aeroporto no momento do embarque da delegação tricolor, no entanto, cobranças em relação à nova derrota para o Corinthians em Itaquera vazaram nas redes sociais.

O coordenador técnico Vagner Mancini aparece nas imagens tentando dialogar com o grupo de são-paulinos, que tentou conversar com Jucilei, mas o volante não parou para falar. Em outro vídeo, Nenê e Hudson demonstraram menos paciência com os torcedores.

O São Paulo enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Salvador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para avançar na competição, o time comandado pelo técnico Cuca precisa vencer o adversário por dois gols de diferença. Em caso de triunfo por 1 a 0, a partida será decidida nas penalidades.