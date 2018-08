Chegou a hora de Bruno Peres no São Paulo: “Estou preparado”

Éder Militão deu conta do recado na lateral direita. A revelação são-paulina, porém, já faz parte do passado. Depois de se despedir no último domingo, dia que o São Paulo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro após pouco mais de três anos, para se transferir ao Porto, o jovem deixou o caminho aberto para Bruno Peres.

Contatado junto a Roma, da Itália, Bruno Peres chegou para jogar, teve um mês de ambientação e ganhou ritmo nas três partidas que antecederam o adeus de Militão. Contra o Sport, às 16 horas desse domingo, o reforço tricolor será testado pela primeira como titular na beirada.

“Estou preparado para tentar corresponder à altura. Já fiz algumas partidas, estou contente aqui e quero mostrar que posso agregar ao grupo. Espero dar sequência ao trabalho do time e, assim, proporcionar muitas alegrias ao torcedor são-paulino”, avisou o camisa 15.

Bruno Peres estreou na vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão, ao entrar no decorrer da partida como ponta direita. Depois, atuou como volante diante do Colón pela Sul-Americana. Já no último final de semana, no triunfo sobre o Vasco que valeu a liderança do Brasileirão, o jogador herdou o lugar de Militão no segundo tempo.

“Foi importante disputar estas partidas anteriores antes da saída do Militão, porque consegui conhecer melhor os meus novos companheiros e fiz parte do trabalho desenvolvido pela comissão técnica. Então, agora, estou pronto para assumir a posição. Estou adaptado ao grupo, mais entrosado e pronto para dar sequência ao trabalho”, completou.

Apesar do mistério de Diego Aguirre nessa sexta-feira, não é segredo para ninguém que Bruno Peres começará jogando na Ilha do Retiro. Será a primeira vez que o São Paulo defenderá sua posição de ponta de tabela.

“O trabalho tem sido bem feito, e que seja assim nos próximos jogos. Temos que conquistar um resultado positivo para manter o clube no topo da tabela, e vamos com tudo em busca deste objetivo”, concluiu.

