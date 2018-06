Brenner volta ser relacionado pelo São Paulo depois de choro no banco

Brenner ficará à disposição de Diego Aguirre no banco de reservas do Morumbi, nessa terça, contra o Vitória, a partir das 21h30 (de Brasília). Será o retorno do jovem atacante ao local onde derramou algumas lágrimas ao ser substituído no segundo tempo, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, contra o Paraná.

Na ocasião, o Tricolor venceu graças a gol de Bruno Alves, mas a promessa de 18 anos não aproveitou bem a oportunidade como titular. Desde então, o clube preparou um planejamento diferenciado a Brenner, que do dia 24 de maio até o último domingo passou o período treinando com a Seleção Brasileira.

Diego Aguirre pensa em dar rodagem ao garoto com jogos no Sub-20, mantendo os trabalhos entre os profissionais. O uruguaio enxerga potencial, mas não vê o atacante pronto ainda.

Por outro lado, Rodrigo Caio (cirurgia no pé esquerdo), Edimar (entorse no joelho esquerdo), Bruno (trauma na perna esquerda), Cueva (Seleção Peruana) e Gonzalo Carneiro (reforço muscular) seguem como desfalques.

O São Paulo encara o Vitória na partida de despedida antes da pausa para a Copa do Mundo e pode chegar à vice-liderança nessa 12ª rodada, dependendo dos resultados. O tricolor chega embalado depois de quebrar um longo jejum na Arena da Baixada, em Curitiba.

Aguirre, como sempre, não deu qualquer pista da escalação e provavelmente seguirá com o rodízio do elenco. Na véspera da partida, o treinamento no CT da Barra Funda foi totalmente fechado aos jornalistas.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Éder Militão e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Petros

Meias: Caíque, Everton, Lucas Fernandes, Nene e Shaylon

Atacantes: Bissoli, Brenner, Diego Souza, Morato, Paulinho e Tréllez