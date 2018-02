Atacante crê em trabalho de Dorival e pede “resposta” na quarta

Confira este e outros vídeos em

O atacante Marcos Guilherme negou que a derrota para o Santos, no último domingo, no Morumbi, tenha aumentado a pressão no São Paulo. Após o clássico, o jogador saiu em defesa do técnico Dorival Júnior, xingado pela torcida na saída do estádio, e projetou a reabilitação do time tricolor.

“Pressão já existia. Mesmo a gente vencendo, parecia que tudo estava errado aqui dentro”, disse o camisa 23, na zona mista do estádio. Com o revés no San-São, a equipe teve interrompida a série de quatro vitórias consecutivas.

“Pessoal de fora vai falar que estamos em crise, mas a confiança tem de seguir alta, confiamos no trabalho do Dorival. Quarta-feira já tem mais um jogo, não dá tempo de lamentar, precisamos dar uma resposta”, acrescentou, referindo-se ao duelo com o Ituano, no interior.

Válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista, esta será a única partida do torneio no meio de semana. Inicialmente marcada para 15 de fevereiro, foi adiada em função do duelo com o CSA-AL, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil.

“Precisamos levantar a cabeça. Não é fácil perder um clássico, principalmente em casa. Precisamos ter confiança no trabalho, porque quarta-feira temos mais uma batalha”, reiterou Marcos Guilherme, autor de um gol e duas assistências em 2018.

Com dez pontos ganhos, agora empatado com a Ponte Preta, o São Paulo ocupa o primeiro lugar do Grupo A do Campeonato Paulista. O time dirigido por Dorival Júnior, contudo, lidera a chave por ter uma vitória a mais em relação à equipe campineira (3 a 2).