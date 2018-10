Arboleda se diz triste por má fase, mas crê em reação do São Paulo

Quando Arboleda se apresentou à seleção equatoriana para disputar dois amistosos no Catar, o São Paulo já se encontrava no quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Em seu retorno ao Brasil, o zagueiro se deparou com uma situação ainda pior.

Embora tenha permanecido na mesma posição, o time viu a diferença em relação ao líder Palmeiras crescer para sete pontos após a derrota para o Internacional no último domingo, em Porto Alegre. A despeito do cenário negativo, o camisa 5 acredita que a equipe brigará na parte de cima da tabela.

“Confio que o São Paulo mudará este momento ruim. Assim como a torcida e os meus companheiros, estou triste pelos resultados negativos, mas confiante de que reagiremos”, afirmou o defensor, que voltou a treinar no CT da Barra Funda, nesta quinta-feira.

“Fiz exercícios regenerativos e já estou melhor fisicamente. Teremos mais um dia de ajustes para trabalhar e preparar bem o time. Nosso elenco está concentrado para o jogo de sábado, porque precisamos vencer. O São Paulo precisa de um resultado positivo e iremos em busca disso”, assegurou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O equatoriano se refere ao duelo com o Atlético-PR, no Morumbi, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Com Anderson Martins suspenso, ele pode ser titular ao lado de Bruno Alves. Nesta quinta, inclusive, Arboleda teve uma conversa com o técnico Diego Aguirre antes do treino.

“Temos que resgatar o espírito que tivemos um tempo atrás. Um tem que correr pelo outro. Nosso time é bom, tem técnica, velocidade e é bem treinado. Acredito que temos totais condições para dar a volta por cima e brigar novamente pelo topo da tabela”, concluiu.