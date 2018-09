Após rejeitar oferta, Tréllez afirma: “Quero fazer história no São Paulo”

Santiago Tréllez recusou uma oferta do Granada, da Espanha, no último dia da janela europeia de transferências. Em entrevista coletiva, o atacante revelou o motivo de ter decidido permanecer no São Paulo e ainda destacou que está feliz no clube do Morumbi.

“Em primeiro, sou feliz aqui no clube independentemente de ser titular. Sou feliz com os jogadores e isso foi importante na minha decisão. Quando tomei a decisão de vir em janeiro, era para vir para um time grande e brigar por coisas grandes. Quero deixar minha história no São Paulo e meu objetivo é ser campeão”, afirmou o jogador colombiano.

Autor do gol que deu o empate contra o Fluminense no último domingo e a vitória sobre o Vasco na 17ª rodada, Tréllez contou que o segundo foi o mais especial. “Vibrei muito com os dois, mas o do Vasco (foi o mais especial) porque assumimos a liderança e não perdemos depois”.

O atacante de 28 anos, que será o titular contra o Atlético-MG por causa da expulsão de Diego Souza, ainda comentou a sua relação com o treinador Diego Aguirre, a qual ele classificou como “muito boa”.

“É uma relação muito boa. A gente conversa muito, tem a facilidade que os dois falamos espanhol. Tenho uma ótima relação com ele, assim como todos no grupo. Acho que isso vem sendo importante para a gente dentro de campo”, finalizou.