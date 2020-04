Após fala de Lugano, Maicon e Petros brincam sobre Cavani no São Paulo

Neste domingo, o zagueiro Maicon e o volante Petros resolveram brincar sobre a possibilidade de Edinson Cavani vestir a camisa do São Paulo. A dupla postou um vídeo no Instagram um dia após Diego Lugano apontar o Tricolor como provável destino do atacante uruguaio em um eventual retorno à América do Sul.

No vídeo publicado pelo perfil de Petros, Maicon aparece em primeiro plano e pergunta: “Petros, o que você está fazendo aí, cara?”. Em resposta, o volante diz: “Cavando”, em um trocadilho com o nome do jogador do Paris Saint-Germain. Vale lembrar que os dois jogadores que aparecem no vídeo atuam pelo mesmo time, o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Desde que saiu do São Paulo, Petros mantém ótima relação com a torcida do time do Morumbi pelas redes sociais. O volante acompanha as partidas do Tricolor e já “antecipou” as contratações de Daniel Alves e Juanfran, com postagens enigmáticas em seu Instagram.

Apesar das especulações envolvendo uma possível contratação de Cavani pelo São Paulo, a mãe do atacante concedeu entrevista ao jornal “Ovación Digital” e afirmou que a tendência é que seu filho permaneça no futebol europeu.

“Felizmente hoje, existem muitos clubes interessados ​​em contratá-lo. Ele ainda não sabe onde jogará, ele tem três meses restantes em Paris. Temos que pensar com cuidado. No momento, ele não tem intenção de voltar ao Uruguai, ele pensa em continuar na Europa e gostaria de ir para a Espanha”, afirmou Berta Gómez.