Apesar de empate, Jardine se empolga com atuação do São Paulo

André Jardine deixou o Morumbi satisfeito e surpreso com a atuação do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Grêmio, na noite desta quinta-feira. O técnico interino, sucessor de Diego Aguirre, ainda se mostrou otimista com o fim de temporada do Tricolor.

“Fico com a sensação de que houve a melhoria de desempenho. A equipe controlou a maior parte do jogo. Imaginava um jogo mais dividido, com o Grêmio nos dominando por mais tempo. Confesso que me surpreendi positivamente, porque a equipe foi pouco dominada pelo Grêmio. Talvez vencêssemos o jogo se não tomássemos o gol”, avaliou.

Após um primeiro tempo em que foi ligeiramente superior, o São Paulo saiu atrás no começo da etapa complementar, em cabeçada de Everton. O empate veio graças a um gol contra de Michel, que testou contra a própria meta ao tentar afastar cruzamento.

“Mesmo perdendo, a equipe mostrou capacidade de empatar. E saímos com a certeza de que tivemos mais perto de vencer do que perder contra uma equipe forte. Dá a sensação de que vamos conseguir fazer ainda melhor contra equipes que não têm o mesmo gabarito do Grêmio”, afirmou.

Apesar da boa avaliação de Jardine, o São Paulo não entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. O time continua na quinta colocação com os mesmos 59 pontos do Grêmio, mas com uma vitória a menos (16 a 15). O interino admitiu que ficou com um gosto de “água na boca” com o empate.

“Ficou um pouquinho. Quando a gente empatou, achei que iríamos virar pela energia e disposição, porque conseguimos continuar acuando o Grêmio. Saí com uma ponta de frustração, mas com uma satisfação de ter atingido o objetivo de melhoria de desempenho e ter conseguido produzir situações de gols sem depender de lances aleatórios. A gente construiu várias situações de gol e por pouco não fizemos”, concluiu.

A quatro rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 19 horas (de Brasília), para enfrentar o Cruzeiro, novamente no Morumbi.