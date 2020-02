Ainda resguardado, Antony gera expectativa no elenco: “Contamos com ele”

Antony realizou os exames médicos exigidos pelo Ajax na última terça-feira, entretanto, segue sem poder participar da rotina completa do São Paulo. Como o seu seguro ainda não foi concluído, o jogador continua sendo poupado das atividades que exigem mais esforço e podem acarretar algum problema físico.

Algumas pendências ainda precisam ser resolvidas para que Antony seja liberado para jogar, entretanto, internamente expectativas já foram criadas com o retorno do jovem atacante. Com o ataque em má fase e precisando responder, o elenco tricolor não esconde que o agora camisa 17 pode trazer bons ventos ao Morumbi.

“Ainda não sabemos se ele estará liberado. Acho que até sábado vai estar. Contamos com ele, que está muito feliz. Estou feliz por ele também, era um sonho que ele tinha. Mas, até o meio do ano, ele vai estar aqui para ajudar bastante a gente”, afirmou Vitor Bueno.

Mesmo já negociado, Antony poderá realizar o sonho de disputar uma Libertadores pelo São Paulo. No ano passado, o garoto entrou nos minutos finais da partida de volta da Pré-Libertadores, contra o Talleres, no Morumbi, mas não conseguiu evitar a surpreendente e precoce eliminação tricolor do torneio.

“O Antony tem características que poucos têm. Ele é muito ágil e veloz. Isso nos dá a força do contra-ataque. Ele prende muito bem a bola também, e, se ele jogar, vai nos ajudar muito, como os demais que estão atuando”, concluiu Vitor Bueno.

