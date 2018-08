Aguirre oportuniza Jean, mas Sidão deve seguir titular no São Paulo

Desde a aposentadoria de Rogério Ceni, em dezembro de 2015, o São Paulo ainda não conseguiu encontrar um goleiro que, enfim, suprisse a saída de um dos maiores ídolos da história do clube e dono da posição por cerca de duas décadas.

Nessa quinta-feira, Jean ganhou a confiança de Diego Aguirre para iniciar a partida contra o Colón-ARG. Sidão, titular até então, ficou no banco de reservas. A situação gerou dúvidas na cabeça dos torcedores, principalmente pela alta rejeição que Sidão enfrenta perante parte considerável da torcida tricolor.

Questionado sobre o tema, o comandante uruguaio despistou, evitou ser enfático, mas não demonstrou ansiedade em efetuar uma troca definitiva. A tendência é que Sidão volta ao gol no domingo, contra o Vasco, de novo no Morumbi, pelo Brasileirão.

“(A troca foi) também para dar um pouco de ritmo a Jean, ele precisa ter algum jogo para, em caso de necessidade, ele não ficar tanto tempo sem jogar. Como é outra competição, mudamos e acho que Jean fez um bom jogo. Foi uma mudança que gosto de fazer às vezes para que os goleiros estejam preparados para qualquer eventualidade”, explicou Aguirre, em entrevista coletiva, depois da derrota de sua equipe por 1 a 0 pelo confronto de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Parado pelos jornalistas na zona mista, Jean aparentou tranquilidade, até comemorou a chance de mostrar serviço, mas a falta de empolgação foi mais um indício de que o jovem goleiro voltará ao banco de reservas.

“Muito bom poder jogar, eu estava muito tempo sem jogar, agora joguei contra o Corinthians e hoje, muito feliz pelas oportunidades, agora é aproveitar as oportunidades que vierem pela frente”, disse, a caminho do ônibus, na saída do vestiário.

Jean, 22 anos, fez nessa quinta apenas sua oitava partida em 2018. Foram cinco vitórias e três derrotas, com sete gols sofridos. Sidão, 35 anos, soma 33 jogos na atual temporada, com 16 vitórias, oito derrotas e nove empates, com 25 gols sofridos.