Aguirre lamenta gol impedido do Palmeiras: “Tirou a concentração”

O técnico Diego Aguirre categorizou o segundo gol do Palmeiras, irregular, como fundamental para mais uma derrota do São Paulo no Allianz Parque e a perda da invencibilidade na competição. Na visão do técnico tricolor, a equipe perdeu a concentração e acabou dando brecha para o rival construir uma vantagem ainda maior e garantir a sétima vitória em sete clássicos em sua nova casa.

“O segundo gol do Palmeiras, que o atacante estava impedido, tirou um pouco a concentração do time. Isso não deveria acontecer, mas faz parte do jogo. O futebol tem dessas coisas. Temos que encarar isso com tranquilidade, fazia dois meses que não perdíamos. A fase do time é boa, lutamos, tentamos, acabamos perdendo e agora temos que olhar para frente”, afirmou Diego Aguirre após a partida.

No lance ao qual o treinador do São Paulo se referiu, Willian estava à frente da linha da zaga quando recebeu o passe de Hyoran. O assistente considerou que a bola travada havia tocado por último em Militão, no entanto, foi do pé do meio-campo alviverde que o substituto de Miguel Borja conseguiu balançar as redes e virar a partida para o Verdão.

“Tivemos algumas dificuldades com a velocidade do Keno. Acho que fizemos um bom jogo, sentimos o impacto do gol de empate. Depois ficamos um pouco desorientados, tomamos o segundo gol, que estava impedido. São coisas que acontecem. Assim como estamos em uma sequência de vitórias e coisas boas, tomamos isso como algo que está dentro do normal”, prosseguiu o comandante tricolor, minimizando o duro revés para o Palmeiras.

Com a perda da invencibilidade, o São Paulo torce para que o Flamengo não vença o Corinthians neste domingo e amplie a diferença na liderança. O Tricolor ainda pode ser ultrapassado por outras equipes no complemento da rodada e perder o segundo lugar na tabela. Agora, resta ao elenco começar a pensar no próximo compromisso que terá pela competição, na próxima terça-feira, contra o Internacional, no Morumbi.

“O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Estamos bem, estamos em uma fase boa e temos que continuar. Precisamos ganhar o ogo de terça e continuar brigando pelas primeiras posições”, concluiu Aguirre.