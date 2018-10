Aguirre garante que São Paulo ainda pode crescer e evita olhar a tabela

Rodada a rodada, o São Paulo vai ficando cada vez mais distante do título. Já são seis partidas consecutivas sem vitória no Campeonato Brasileiro (4 empates e duas derrotas). Diego Aguirre tem mexido até em antigos pilares da equipe na tentativa de retomar o bom momento. Até agora, na prática, nada mudou. Mesmo assim, o treinador uruguaio garante que o elenco ainda pode surpreender.

“O grupo tem muita coisa para dar, o elenco já mostrou em momentos de dificuldade, mostrou personalidade, mostrou jogo. O problema são as expectativas. No começo, eu lembro, ninguém poderia imaginar que o São Paulo brigaria por título. Passaram meses e já falavam que éramos candidatos. Então, acho que não somos tão fenômenos quanto falavam e não tão ruim agora”, avisou, em entrevista coletiva após o empate por 0 a 0 com o Atlético-PR, em pleno Morumbi.

“O time está brigando por uma vaga direta na Libertadores, que não é pouca coisa, e vamos continuar lutando. Não gosto de ir nem tanto para cima e também, às vezes, não concordo com todas as críticas. Vamos ver o que vai acontecer quando acabar o Campeonato Brasileiro”, continuou.

O Tricolor, antes líder isolado, é quarto colocado na tabela de classificação e corre risco até de perder uma vaga direta a competição continental do ano que vem. O Palmeiras, dono da dianteira, tem a chance de abrir nove pontos nesse domingo de seu rival local. Aguirre sabe de tudo isso, mas evita fazer contas e, principalmente, olhar para a tabela em meio a essa crise.

“Vamos ver o que acontece, não ganhar nos deixa mais distante, é uma realidade, mas temos de não pensar na tabela e nos outros times. Temos de pensar em melhorar, voltar a vencer e depois vamos ver o que acontece. Já falamos muito da tabela e não ajudou”, concluiu.