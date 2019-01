Zagueiro Cleber Reis se diz injustiçado e pede chance no Santos

Cleber Reis está de volta ao Santos e agora espera, enfim, ter uma sequência de oportunidades para provar seu valor. Contratado no início de 2017 por R$ 7 milhões junto ao Hamburgo-ALE, o defensor foi emprestado nas duas últimas temporadas, quando defendeu Coritiba e Paraná nos Brasileirões de 2018 e 2018, respectivamente.

Cleber se diz injustiçado na Vila Belmiro. Logo em sua estreia com a camisa santista, o jogador acabou recebendo cartão vermelho no confronto com a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista de 2017. Na ocasião, o Peixe perdeu para o time de Araraquara.

“É inacreditável, mas fui crucificado por uma expulsão. Claro que ninguém gosta de ser expulso, mas faz parte do jogo, especialmente para zagueiro. Era meu primeiro jogo pelo Santos e ainda estava me ajustando ao time. A culpa daquela derrota recaiu sobre mim e, infelizmente, depois daquele cartão vermelho, parece que tudo mudou e tive poucas chances”, lamentou.

Por outro lado, naquele ano o Peixe conseguiu uma classificação à fase de mata-mata da Copa Libertadores da América graças a um empate conquistado na altitude boliviana de La Paz, contra o The Strongest, de novo quando a equipe alvinegra teve um jogador a menos em boa parte da disputa. Cleber foi bastante elogiado pelo desempenho à época.

“Aquele foi um jogo épico. Os donos da casa nos pressionaram com muita correria e bolas aéreas. Jogar com um a menos naquelas condições não é nada fácil, mas consegui fazer uma ótima partida, anulando a maioria das investidas do adversário, tanto pelo chão quanto pelo alto. Infelizmente, as pessoas tendem a lembram só das coisas negativas”, apontou.

A esperança de Cleber é que a contratação de Jorge Sampaoli lhe renda uma nova fase no Santos. Aos 28 anos, o zagueiro está treinando com o grupo normalmente nessa pré-temporada.

“Ele é um treinador experiente, com passagens por grandes clubes e seleções do futebol mundial e que sabe tirar o melhor de cada atleta. Vou provar meu valor e mostrar que estou pronto para defender essa lendária camisa”, concluiu.