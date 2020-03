Yuri Alberto permite que Jesualdo implemente seu modelo de ataque ideal no Santos

Depois de um início instável no Santos em busca das melhores alternativas para a equipe, Jesualdo Ferreira parece ter encontrado um caminho para um futebol mais exitoso nas últimas partidas. O Peixe vem de duas vitórias consecutivas e mostrou uma evolução no sistema ofensivo.

Em grande parte, essa melhora no ataque se deve à entrada de Yuri Alberto no setor. O jovem recebeu sua primeira oportunidade como titular no clássico com o Palmeiras e, desde então, foi mantido como titular ao lado de Soteldo e Eduardo Sasha.

Na partida contra o Mirassol, Yuri Alberto marcou um gol e ainda deu uma assistência para Sasha marcar. As características do menino da Vila fizeram com que o setor ofensivo da equipe mudasse de funcionamento, já que Jesualdo acomodou dois centroavantes no time.

Apesar de haver muita movimentação entre os dois, Sasha geralmente recebe a bola deslocado pela direita, enquanto Yuri Alberto atua mais centralizado. Com a dupla, o Peixe ganhou mais presença de área e profundidade, além de poder explorar mais os lançamentos longos para o ataque.

A escalação está alinhada com a projeção que Jesualdo fez antes do início da temporada. Em entrevista concedida ao Canal 11, em Portugal, o treinador deixou claro que gostaria de utilizar o esquema 4-3-3, com atacantes que pudessem atuar mais próximos da área.

“Se efetivamente os três da frente forem dois extremos (pontas) puros e um atacante… Não é o ideal. Por que não é o ideal? Para mim, os três da frente precisam ser atacantes, que saibam jogar fora e também dentro da área. Exemplos: Lisandro López e Ricardo Quaresma”, afirmou o técnico na ocasião.

Nesta terça-feira, o Santos terá pela frente o Delfín, do Equador, na Vila Belmiro, às 19h15, pela Libertadores. A tendência é que Jesualdo mantenha a base da equipe que enfrentou o Mirassol, com exceção da entrada de Pará no lugar de Madson.