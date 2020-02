Yuri Alberto lamenta escassez de gols do Santos e elogia dupla de zaga do Palmeiras

Neste sábado, o Santos ficou em um empate sem gols com o Palmeiras, no Pacaembu, e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória. Ao fim da partida, os jogadores ouviram um misto de aplausos e vaias da torcida do Peixe.

Yuri Alberto, que fez seu primeiro jogo no ano pelo Santos, elogiou os santistas presentes no Pacaembu e lamentou o fato de não ter balançado as redes, apesar do bom desempenho que apresentou.

“Isso é de jogo, sempre acontece. A torcida quer nosso melhor, quer nos ver jogando bem. Fico feliz que apoiaram hoje. Estava no meu melhor momento nos treinos, fiz um belo jogo. Estava com uma vontade imensa de fazer o gol, mas não veio. Temos que seguir, agora viajar para a Argentina e focar na Libertadores”, afirmou o atacante ao Premiere.

Yuri Alberto tentou explicar o motivo do Santos ter dificuldade para marcar gols. Para o jogador, o time precisa arriscar mais. Além disso, destaca a performance que a dupla de zaga do Palmeiras teve no clássico.

“Somos um time que chega bem, mas não finalizamos muito. Em todas as bolas que tirei do Felipe Melo, o Gustavo Gómez chegou dando o carrinho. Quis buscar o gol sempre, mas foi um jogo muito difícil. Tenho certeza que no próximo jogo o gol vai sair”, completou.

Com o resultado deste sábado, o Santos chegou aos 12 pontos, ainda na liderança do grupo A do Paulistão. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Mirassol, no sábado, às 19h30, na Vila Belmiro.