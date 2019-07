Cueva, do Santos, é flagrado urinando e gera polêmica no Peru; assista

Cueva voltou a ser assunto nas redes sociais. Vídeos que circulam na internet mostram o meia se divertindo na festa de aniversário do zagueiro Zambrano, da seleção peruana. O jogador do Santos ganhou dez dias de folga após a disputa da Copa América e está no Peru com a família.

Em um vídeo publicado pela Magaly TV , do Peru, e repercutido nos jornais locais (veja abaixo), Cueva aparece cantando e dançando ao lado de amigos. Logo em seguida, ele é flagrado pelas câmeras supostamente urinando no estacionamento do aeroporto Jorge Chávez, em Lima, no Peru.

Em entrevista exclusiva ao jornal Líbero, o técnico do Peru, Ricardo Gareca, falou sobre o assunto. O argentino disse não estar a par do ocorrido e não fez julgamentos, mas falou que o “ideal seria que o bom clima reinasse na seleção”.

“Eu não sei de tudo o que eles fazem. No momento, se você me perguntar, estou longe de tudo que tem a ver com as notícias. Estou focado no que tem a ver com meu planejamento, falar com representantes, o início das ligas. Se coisas aconteceram, eu teria que ver quais são. O ideal seria que o bom clima reinasse na seleção”, declarou Gareca ao jornal peruano.

Titular da seleção peruana, Cueva foi vice-campeão da Copa América. O título ficou com o Brasil, que venceu a decisão por 3 a 1, no Maracanã. Nesta sexta-feira, o técnico do Santos, Jorge Sampaoli, saiu em defesa do atleta, embora tenha admitido que o desempenho dele no primeiro semestre ficou aquém do esperado.

“Cueva é um jogador que teve dificuldade para se adaptar à forma de jogar. A responsabilidade é do jogador que não se adapta ou do treinador que não consegue adaptar o jogador. Tudo chega com o tempo. Falaram que o Cueva não serve. Não é assim. Cueva é um jogador da seleção peruana. Temos que seguir trabalhando para que se adapte ao Santos”, afirmou o treinador.

Esta não é a primeira vez que Cueva causa polêmica nas redes sociais. Em 2017, quando ainda jogava pelo São Paulo, o peruano apareceu em um vídeo cantando enquanto segurava uma lata de cerveja na mão. Na ocasião, ele também desfrutava de um dia de folga.

Como ainda está de folga, Cueva não estará à disposição de Sampaoli para o duelo com o Bahia, marcado para este sábado, às 19 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, do qual o Santos é o vice-líder, com 20 pontos.