Victor Ferraz desabafa com vitória do Santos: “Aguento pressão”

O Santos se reencontrou com a vitória na noite desse sábado depois de três rodadas seguidas tropeçando no Campeonato Brasileiro. O triunfo sobre a Chapecoense na Arena Condá serviu para Victor Ferraz desabafar. Tudo por causa das críticas sofridas tanto pelo lateral quanto pela equipe depois do empate em casa com o Fortaleza.

“Importante voltar à liderança, nem que seja provisória. Foi um jogo muito importante pra gente, pra voltar a mostrar para o nosso torcedor, que ficou magoado”, lembrou, em entrevista ao Premiere ainda na saída do campo rumo ao vestiário.

“Nós, jogadores, fomos duramente criticados, deixamos… Deixamos, não. Não vou tirar o mérito do Fortaleza, mas dentro de casa a gente não pode levar empate daquele jeito. Fomos criticados, uma crítica justa, mas fomos homem”, continuou, antes de citar seu drama pessoal com a situação.

“Eu particularmente fui muito hostilizado, eu que tenho quase 280 jogos pelo clube, mas meu pai me criou muito homem para assumir, sou capitão da equipe e aguento pressão, cara. Vim aqui, provei, fiz uma partida muito boa, e a prova é que a gente está na liderança”, afirmou.

Na próxima rodada, Victor Ferraz não poderá ajudar o Santos contra o Athletico. O experiente jogador levou mais um cartão amarelo e terá de cumprir suspensão.