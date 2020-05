Vice-presidente do Santos diz que não será candidato e tenta “união”

Vice-presidente do Santos, Orlando Rollo não será candidato na eleição marcada para dezembro deste ano, de acordo com o Estatuto Social.

Rachado com o presidente José Carlos Peres e fora do dia a dia do Peixe, Rollo tenta unir a oposição.

“Não serei candidato. Meu grupo pediu para eu me posicionar, mas abro mão da minha candidatura. Meu objetivo é uma chapa única de oposição, com coalizão entre grupos. Já estou articulando isso”, disse Orlando Rollo, em live no Instagram.

Peres sempre se posicionou contra a reeleição, mas, em entrevistas recentes, não descartou a possibilidade de tentar mais três anos no Alvinegro. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, prevê o pleito na data combinada.

