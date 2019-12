Veja os relacionados do Santos para a partida contra o Athletico

O técnico Jorge Sampaoli relacionou 23 jogadores do Santos para enfrentar o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A lista não é divulgada pelo Peixe e foi obtida pela Gazeta Esportiva.

Sampaoli conta com quatro retornos: Luan Peres, Pará, Jean Mota e Soteldo, todos estiveram suspensos na vitória sobre a Chapecoense, no último domingo, na Vila Belmiro. Lucas Veríssimo, Carlos Sánchez e Eduardo Sasha podem ser poupados, de acordo com o último treino no CT Rei Pelé. Sandry, Kaio Jorge, Venuto e Uribe ficam fora por opção técnica.

A provável escalação é: Everson, Pará, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Luan Peres; Alison, Evandro e Diego Pituca; Marinho, Soteldo e Jean Mota.

O Peixe é o segundo colocado, com 71 pontos, e garante o segundo lugar se vencer o Furacão. O Palmeiras tem 68, mas duas vitórias a menos no Brasileirão.

Veja os relacionados:

Goleiros: Everson, Vanderlei e João Paulo

Laterais: Pará, Victor Ferraz, Felipe Jonatan e Jorge;

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Aguilar;

Meio-campistas: Alison, Evandro, Carlos Sánchez, Diego Pituca, Jean Mota e Jobson;

Atacantes: Marinho, Soteldo, Eduardo Sasha, Derlis González e Tailson

