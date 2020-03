Vecchio não fica na Arábia e voltará ao Santos com futuro indefinido

Emiliano Vecchio voltará ao Santos depois do empréstimo ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. O contrato se encerra em junho.

O meia argentino foi bem e conquistou dois títulos na Arábia, mas o clube não exercerá o valor de compra fixado, de 2 milhões de euros (R$ 9,1 mi, na cotação atual).

O atleta, assim como Fabián Noguera, não deve ser reintegrado ao Peixe. Além de questões técnicas, o Alvinegro esbarra no limite de estrangeiros, de cinco relacionados por partida. Atualmente, há cinco utilizados com frequência: Aguilar, Cueva, Derlis, Sánchez e Soteldo. Copete e Bryan Ruiz estão fora dos planos. O colombiano Uribe, do Flamengo, tem negociação em andamento.

Vecchio tem 30 anos e contrato até o fim de 2020 com o Santos. O meio-campista foi contratado em 2016, mas não se firmou no elenco. Em declaração recente, ele revelou o desejo de retornar ao Unión Española, do Chile.

