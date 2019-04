Valor de compra e salário afastam Santos de revelação do Oeste

O Santos esteve perto de contratar Pedrinho, atacante do Oeste, mas a negociação estagnou e, neste momento, a revelação está mais perto do Athletico-PR. O Atlético-MG também tem interesse.

O jogador de 19 anos seria trocado com o zagueiro Cleber, por empréstimo, mas o Peixe não gostou das condições impostas pelos representantes.

De acordo com o Alvinegro, a pedida teve salário alto e opção de compra de 2 milhões de euros (R$ 9 mi). O ex-diretor jurídico Rodrigo Gama Monteiro tentou diminuir os valores envolvidos, mas não obteve resposta.

Rodrigo, inclusive, aceitou proposta para integrar o departamento de futebol do Athletico. A escolha, porém, nada tem a ver com o interesse do Furacão em Pedrinho. O profissional está no exterior, em viagem antes de assumir o novo desafio.

“Há uma conversa, mas ainda não avançou. Eu ainda tento o Cleber. E o Pedrinho é muito bom, é alvo de alguns clubes”, disse Aparecido Roberto de Freitas, conhecido como o Cidão, dono do Oeste, à Gazeta Esportiva.

Cleber Reis tem 28 anos e está afastado do dia a dia com o técnico Jorge Sampaoli. O zagueiro diz ser alvo de propostas, mas a maioria dos clubes das sérias A e B não demonstrou interesse.

“As coisas estão bem encaminhadas. Eu estou 100% pronto e focado para o início da competição (Série A). Tenho certeza que 2019 será um grande ano”, disse o zagueiro.