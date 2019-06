Uribe revela surpresa com estreia como titular no Santos, mas diz: “Estava pronto”

Confira este e outros vídeos em

Fernando Uribe foi surpreendido pela estreia já como titular do Santos contra o Ceará, neste domingo, no Estádio Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com os desfalques de Cueva e Derlis, liberados para Peru e Paraguai, e Rodrygo, cortado de última hora pelo temor de uma punição no STJD, o colombiano recém-chegado foi a campo desde o primeiro minuto. A atuação foi discreta.

“Não esperava jogar tão rápido, mas estava pronto se Sampaoli quisesse. Campo difícil, fico feliz pelo resultado, pelo trabalho do time e espero que continue assim”, disse Uribe, ao Esporte Interativo.

O centroavante também falou sobre a lacuna vista no elenco santista antes de aceitar sair do Flamengo.

“Eu falei com Sampaoli antes de chegar, já olhava que era um time que precisava de um centroavante. Vim procurando jogar mais, ter melhor sequência e ajudar o time”, concluiu.

Líder momentâneo do Brasileirão, o Santos voltará a campo para enfrentar o Atlético-MG, quinta-feira, no Pacaembu, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, as equipes empataram por 0 a 0.