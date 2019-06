Um mês após promessa de “solução rápida”, Santos não avança por lateral

Há um mês, em entrevista coletiva, o presidente José Carlos Peres prometeu “solução rápida” na busca por uma “sombra” para Victor Ferraz. O Santos, porém, ainda não avançou.

O Peixe fez alguns contatos no mercado, mas segue distante da contratação. À espera de propostas, Matheus Ribeiro treina como reserva do capitão normalmente.

O Flamengo não aceitou liberar Rodinei. Mariano, do Galatasaray (TUR), e Rafael, do Lyon (FRA), foram consultados e considerados caros. Jailson, de saída do futebol do Chipre, Dodô, emprestado pelo Shakhtar Donetsk (UCR) ao Vitória de Guimarães (POR), e Aderllan, do Bragantino, foram oferecidos e não empolgam a comissão técnica.

O Alvinegro segue atento, mas ainda sem um alvo definido. Neste momento, a prioridade é encontrar um substituto para Jean Lucas, negociado com o Lyon (FRA).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com