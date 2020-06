Técnico do Pachuca exalta Cueva, ex-Santos: “Pessoa espetacular”

O Pachuca, do México, prevê a saída de Cueva, mas o técnico Paulo Pezzolano gostaria de contar com o peruano no segundo semestre.

O contrato do meia ex-Santos termina neste mês e não deve ser renovado por conta da crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus.

“Ficamos muito felizes com o Cueva. Jogador de muita qualidade. É uma pessoa espetacular que tive a sorte e orgulho de dirigir por pouco tempo porque justamente ocorreu tudo isso (coronavírus). A adaptação leva um tempo, tem a altitude de 2400 metros, e quando ele ganhou minutos o torneio acabou. A qualidade é inegável, mas temos de ver tudo. Não está descartada a possibilidade dele voltar a jogar conosco. Se tomarmos essa decisões, o clube avançará pelo tema”, disse o treinador, ao UCI.

“Aqui eu vi comprometimento desde o primeiro dia. Não tenho nada a falar sobre ele. Ele queria voltar ao seu alto nível, a ser um dos melhores de sua seleção. O vi com foco no que queria e muito feliz no dia a dia em todos os sentidos. Por isso que eu, como treinador, gosto de ver com meus próprios olhos, não me basear no que os outros falam. Tudo que eu havia escutado sobre ele? Nada a ver. No Pachuca? Nada a ver. Quando me falaram sobre Cueva, disse para contratá-lo na hora. Sem dúvida. Tem uma qualidade tremenda com a bola, visão de jogo impressionante, tem o um contra um, velocidade curta que tira a marcação de cima, assistência, gol, jogador completo. É muito interessante, tem bola parada, é de seleção e faltava minutos de jogo”.

Em processo contra Cueva e o Pachuca, o Santos monitora a situação e espera resposta da Fifa. O jogador saiu de forma forçada do Peixe. Entenda a situação.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com