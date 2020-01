Tailson garante que está pronto para substituir Soteldo no Santos

O Santos está focado na preparação para a partida de estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira. No início da competição, o Peixe terá o importante desfalque de Soteldo, que está com a seleção venezuelana para a disputa do pré-olímpico da Colômbia.

Dessa forma, Jesualdo Ferreira terá que quebrar a cabeça para escolher o substituto do camisa 10. Tailson, uma das opções para o ataque, concedeu entrevista nesta terça-feira e se colocou à disposição para o primeiro desafio do ano.

“Ainda estamos na expectativa do professor Jesualdo. Não sabemos qual será a escalação, mas estou preparado. Se precisar, vou para cima desde o primeiro minuto”, afirmou o atacante.

Tailson estreou na equipe profissional sob o comando de Jorge Sampaoli no ano passado. Apesar da chance que teve com o treinador argentino, o jogador acredita que terá mais oportunidades com Jesualdo.

“Como você falou, o Jesualdo veio ciente que a essência do clube é a base, os meninos da Vila. Ele vai procurar dar oportunidades, tanto para mim quanto para os da base. Então acredito que vão ter mais oportunidades, até porque temos muitas competições esse ano”, completou.

Além de Tailson, as principais opções para substituir Soteldo são Raniel, Kaio Jorge, Artur Gomes, Derlis González e Lucas Venuto. Jesualdo tem mais duas sessões de treinamento para fazer sua escolha.

Depois de enfrentar o RB Bragantino nesta quinta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, o Santos enfrentará o Guarani, na segunda-feira que vem, às 20h, no Brinco de Ouro.

