Sport acerta compra de parte dos direitos de João Igor, do Santos

O Sport acertou junto ao Santos a compra de 50% dos direitos econômicos do meio-campista João Igor, em contrato até dezembro de 2021. A informação foi confirmada à Gazeta Esportiva por Luiz Taveira, empresário do jogador.

O valor não foi divulgado, mas não é alto e é o combinado antes do empréstimo, no início de 2019. À época, o Peixe não tinha interesse no atleta e chegou a cogitar a rescisão.

João Igor tem 23 anos, atuava pela equipe sub-23 do Alvinegro e não chegou a estrear como profissional. Ele foi cedido primeiramente para o Campeonato Pernambucano, mas teve o vínculo ampliado.

João começou o ano como titular, perdeu espaço após lesão e disputou 15 jogos na Série B, com um gol marcado.