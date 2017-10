Sem Renato, Levir define Santos que pega a Ponte; veja relacionados

O Santos já está preparado para encarar a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último treino antes do confronto, na tarde desta terça, no CT Rei Pelé, o técnico Levir Culpi definiu o time com Lucas Lima de volta.

O camisa 10 está recuperado de uma lesão grau 2 na coxa direita e está liberado pelo departamento médico. Com isso, Jean Mota vai para o banco de reservas.

Essa será a única mudança em relação ao time que bateu o Palmeiras por 1 a 0, no último dia 30, em São Paulo. Afinal, Renato, com edema no tornozelo esquerdo, foi vetado da lista com 22 relacionados. Por conta disso, Matheus Jesus segue entre os titulares.

Como é de costume em véspera de jogos, o técnico Levir Culpi promoveu o famoso rachão no CT Rei Pelé. O elenco partirá para Campinas ainda nesta quarta-feira.

O Santos vai a campo contra a Macaca com: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: David Braz, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo

Laterais: Daniel Guedes, Orinho e Zeca

Volantes: Alison, Matheus Jesus e Yuri

Meias: Jean Mota, Lucas Lima, Vecchio, Serginho e Matheus Oliveira

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Kayke, Ricardo Oliveira e Vladimir Hernández