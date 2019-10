Sasha e Soteldo perdem parte de treino e podem desfalcar o Santos

Finalizando a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, que ocorre no próximo domingo, o Santos não pode contar com Eduardo Sasha e Soteldo durante todo o treinamento da manhã deste sábado. Ambos os atletas estão desgastados fisicamente e passam a ser dúvidas para a partida.

Com as baixas, a equipe titular do peixe no treinamento foi formada por: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Jobson e Jean Mota; Marinho, Tailson e Uribe.

A equipe reserva, por sua vez, foi escalada com: Vanderlei, Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Jorge; Pituca, Ferraz e Sanchez; Derlis, Venuto e Evandro.

Vindo de uma virada diante do Ceará na última rodada, o Peixe luta para manter vivo o sonho do título do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe está na terceira posição com 51 pontos, 10 atrás do líder Flamengo.

