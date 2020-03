Santos se pronuncia sobre caso de racismo na Libertadores e cobra Conmebol

Em pronunciamento divulgado nesta quarta-feira, o Santos repudiou o ato de racismo que ocorreu nas arquibancadas do Estádio Norberto Tomaghello, durante a vitória de virada do Alvinegro sobre o Defensa y Justicia, pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Além de lamentar o caso e chamar a atitude de inadmissível, o clube também cobrou a Conmebol pelo afastamento do torcedor argentino e anunciou que entrará com uma representação junto à confederação para tratar do caso.

Durante a partida da última terça-feira, um torcedor do Defensa y Justicia fez gestos imitando um macaco em direção à torcida santista. Posteriormente, o clube argentino usou suas redes sociais para reprovar o ato e comunicar que irá trabalhar para identificar e punir o autor da ofensa.

Torcedor do Santos mostra ato racista de torcedor do Defensa y Justicia. https://t.co/AbfA3LyQMe — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) March 4, 2020

Confira o pronunciamento do Santos:

O Santos FC entrará com a devida representação junto à Conmebol em relação ao inadmissível episódio de racismo na partida de ontem. Esperamos que identifiquem e afastem este racista de seus jogos. Libertadores é um espaço de rivalidade, disputa dura, mas nunca de preconceito em nossas arquibancadas. O combate ao racismo é responsabilidade de todos os clubes do continente. Em nome da tolerância temos a obrigação de não tolerar o intolerante.

Nota oficial sobre o inadmissível ato de racismo que ocorreu na partida contra o Defensa y Justicia, realizada no dia 03/03/2020, no Estádio Norberto Tomaghello. pic.twitter.com/NfczGCScb8 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 4, 2020

Confira o pronunciamento do Defensa y Justicia

Com relação a pessoa que realizou gestos racistas ontem, se procurará identificar a mesma e aplicá-la a sanção correspondente. Assim como há maus, também há bons exemplos e estes valem se destacar. A Copa Libertadores é mais que futebol.