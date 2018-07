Santos se acerta com Zé e Dorival, aguarda por 3ª opção e tem reunião nesta sexta

O Santos deve escolher o substituto do técnico Jair Ventura em reunião do Comitê de Gestão nesta sexta-feira. Há três opções: Zé Ricardo, Dorival Júnior e um profissional mantido em sigilo.

O executivo de futebol Ricardo Gomes definiu duas alternativas boas e disponíveis: Zé e Dorival. Já houve um acerto inicial com a dupla e eles aguardam pelo encontro da diretoria. Zé Ricardo larga na frente por questões técnicas do diretor e pelas estatísticas em Flamengo e Vasco, com apenas 15 derrotas na carreira.

Enquanto isso, há uma terceira opção. O presidente José Carlos Peres buscou contatos com nomes considerados “impossíveis”, como Abel Braga, Juan Carlos Osorio, Jorge Sampaoli e Roberto Martínez nos últimos dias. Um deles sinalizou positivamente para negociar.

O objetivo do Peixe é ter esse “impossível” como alternativa antes da reunião do Comitê de Gestão nesta sexta. Neste momento, porém, Zé Ricardo e Dorival Júnior são as possibilidades. Os gestores já conversam por meio do grupo no whatsapp. O vice-presidente Orlando Rollo declarou publicamente que é contra o nome de Zé e prefere alguém mais experiente, como Vanderlei Luxemburgo.

O alvinegro tem pressa porque o auxiliar e técnico interino Serginho Chulapa foi expulso no empate em 1 a 1 com o Flamengo e não poderá ficar na área técnica contra o América-MG, domingo, às 19h, de novo na Vila Belmiro. Dessa forma, o treinador poderia ser o preparador de goleiros Arzul.

Se essa opção de maior nome aceitar dirigir o Santos e o Comitê de Gestão aprovar, o clube não descarta a ausência de um técnico de ofício no domingo em prol de uma alternativa melhor no futuro. E para otimizar o tempo, o executivo Ricardo Gomes encaminhou a contratação dos dois nomes escolhidos desde a demissão de Jair: Zé e Dorival.