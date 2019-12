Santos repete estratégia de 2018 e inicia negociações por técnico nesta quinta

O Santos repetirá a estratégia utilizada em 2018 para buscar o substituto para o técnico Jorge Sampaoli: iniciar mais de uma negociação, sem descartar alguém “maior”, uma unanimidade.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Peixe tem três alvos, todos estrangeiros, com vocação ofensiva e histórico de utilização das categorias de base. O Comitê de Gestão se reuniu para longa reunião na última quarta-feira, em São Paulo, e falou sobre Ariel Holan e Sebastián Beccacece, sem clube, e Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle (EQU).

O presidente José Carlos Peres e o diretor William Thomas iniciarão os contatos nesta quinta. A parte financeira não é o maior problema: todos recebem menos da metade em relação a Sampaoli. Eles avaliarão os prós e contras.

Comitê de Gestão do Santos se reúne neste momento, em SP. Gestores falam mais sobre três opções: Ariel Holan, Sebastián Beccacece e Miguel Ángel Ramírez. Em contrapartida, quem ouviu Peres antes diz o seguinte: “Ele vai ficar esperando até surgir o nome que encha os olhos”. — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) December 11, 2019

O argentino Holan, por ser experiente (59 anos) e querer dirigir o Alvinegro mesmo depois de ter sido deixado de lado para a vinda de Jorge Sampaoli, é o mais cotado. O perfil mais calmo agrada, assim como o costume de não pedir reforços de peso. A grande comissão técnica, com quase 20 profissionais e até psicólogo, é ponto negativo.

O também argentino Beccacece (38) chama a atenção por ter sido auxiliar de Sampaoli e conhecer sua metodologia. Seu estilo explosivo, porém, gera preocupação.

O espanhol Ramírez (35) é opção por ter sido campeão da Sul-Americana com o Independiente del Valle no seu primeiro trabalho como técnico profissional. A inexperiência, em contrapartida, faz a diretoria santista ter dúvidas. O histórico com o jovem Jair Ventura, bem no Botafogo e mal no Santos, foi usado como exemplo.

O Peixe quer definição rápida para não prejudicar o planejamento de 2020. Mas pessoas próximas ao presidente José Carlos Peres apostam em pelo menos uma semana de espera por causa da procura por alguém de impacto.