Santos relembra primeira partida da carreira de Neymar no Maracanã

Sem futebol devido à pandemia do novo coronavírus, os clubes estão aproveitando a quarentena para relembrar jogos históricos e momentos especiais. Nesta quinta-feira, o Santos recordou a estreia de Neymar no Maracanã, em goleada alvinegra sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro de 2009, no dia 24 de maio.

O duelo, válido pela terceira rodada da competição nacional, começou com o Fluminense abrindo o placar aos nove minutos, com gol marcado pelo lateral Mariano. Melhor em campo, o Santos chegou ao empate em cobrança de falta de Molina e levou o 1 a 1 para o intervalo.

No segundo tempo, a situação melhorou para o Peixe. Aos seis minutos, Madson driblou Fernando Henrique e virou o jogo para a equipe paulista. Pouco depois, Dieguinho levou o cartão amarelos e deixou o Tricolor das Laranjeiras em desvantagem numérica.

Aos 39 minutos, Vagner Mancini resolveu colocar Neymar, então com 17 anos de idade, na partida. Logo em seu primeiro lance, o jovem atacante achou belo passe na ponta esquerda para Madson, que fez o cruzamento na área para Kleber Pereira completar de carrinho e ampliar a vantagem.

Na sequência, Eduardo Ratinho deu uma entrada dura na canela de Neymar e também foi expulso. Com dois jogadores a mais, o Santos chegou ao quarto gol. O atual camisa 10 da Seleção Brasileira chutou forte da entrada da área, Fernando Henrique espalmou para o lado e Kleber Pereira ganhou na corrida da defesa, fechando a goleada.

Ao final do jogo, Neymar teve seu nome gritado por alguns torcedores do Fluminense e foi atendê-los, jogando seus pertences em direção às arquibancadas.