Santos quer negociar Copete para abrir espaço a reforços de Sampaoli

O Santos busca negociar Copete para abrir mais uma vaga de estrangeiro no elenco. O limite é de cinco “gringos” e, atualmente, o elenco possui o colombiano, Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González.

Copete tem proposta do Goiás, mas o Peixe faz jogo duro e pede o meio-campista Léo Sena e o atacante Michael nas tratativas. A prioridade do Alvinegro, porém, é negociá-lo em definitivo. Ele é visto como um “ativo valioso” no mercado.

O novo técnico santista, Jorge Sampaoli, indicou diversos jogadores, dentre eles alguns estrangeiros. Se liberar Copete, haverá duas vagas e uma delas possivelmente para Gigliotti, centroavante do Independiente-ARG.

Como antecipado pela Gazeta Esportiva, o argentino interessa e há negociação em andamento. Seu pai, Frederico, confidenciou à reportagem uma ligação de Sampaoli para avisá-lo do projeto no Santos a partir de 2019.

Os dirigentes do Independiente prometem dificultar a saída. Ele é titular e bem quisto pelo atual técnico, Ariel Holan, “ignorado” pelo Peixe antes da chegada de Sampaoli. A multa rescisória é de 15 milhões de dólares (R$ 59 mi) e o Alvinegro acena com uma oferta de $ 2 milhões (7,8 mi)