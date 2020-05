Santos publica nota oficial para esclarecer reduções salariais

Nesta semana, o Santos começou a pagar seus salários de forma reduzida. Mesmo sem chegar num acordo com seu elenco, o Peixe passou a depositar 30% dos vencimentos de cada atleta. Nesta quinta-feira, o clube publicou uma nota oficial de esclarecimento sobre o assunto.

O comunicado cita que, diante da pandemia do coronavírus, o Santos se viu na necessidade de reduzir os salários de seu elenco, mas que 60% dos funcionários seguem recebendo integralmente. Entretanto, em entrevista à Gazeta Esportiva, o presidente José Carlos Peres afirmou que 80% das pessoas que trabalham no clube receberiam o valor integral.

No que diz respeito aos jogadores, a diretoria confirma que segue negociando para que haja um acordo. O que também foi destacado pelo clube é que, mesmo num momento de calamidade como o atual e com algumas receitas importantes suspensas, funcionários não foram demitidos.

Confira a nota oficial publicada pelo Santos na íntegra:

“O Santos Futebol Clube vem a público esclarecer que ainda não houve desfecho nas negociações de redução salarial com os atletas, e que, independentemente deste fato, optou por tomar a decisão de efetuar o pagamento parcial de seus respectivos salários referentes ao mês de abril, sob a mesma política adotada para todos os demais funcionários do Clube. As negociações com os atletas seguirão em andamento, com o intuito de encontrar um denominador comum entre as partes.

Diante desta pandemia do novo Coronavírus e todas as complicações por ela geradas, o Santos FC tem feito o possível para atender todo o quadro de funcionários, terceiros e fornecedores. Mesmo em estado de calamidade pública e com importantes receitas suspensas, aproximadamente 60% dos funcionários receberam seus salários integralmente”.