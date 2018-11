Santos precisa quintuplicar salário de Dodô se quiser a renovação

O presidente José Carlos Peres tem um mantra: “O dinheiro para o Santos comprar Dodô está reservado e a permanência está 99% garantida”. A realidade, porém, não é bem assim.

Sim, o Peixe está disposto a pagar 1,5 milhão de euros (R$ 6,4 mi) para comprar o lateral-esquerdo emprestado pela Sampdoria-ITA até o dia 31 de dezembro. O problema é o abismo entre o salário pago atualmente para o vencimento integral.

O Alvinegro arca com pouco mais de R$ 100 mil mensais – o equivalente a 20%. O total é de cerca de R$ 650 mil. Mesmo com um possível “desconto” do jogador para permanecer, a quantia ainda estaria fora da realidade financeira difícil do clube da Baixada Santista.

O Santos busca meios de cumprir a promessa e comprar Dodô, mas tem concorrentes – o Flamengo é um deles. Sondagens de R$ 500 mil por mês, além de consideráveis luvas, já chegaram para os representantes do ala de 26 anos.

Dodô tem família santista e está feliz com sua temporada, porém, ele, seu pai e os empresários estão descontentes com a forma com que o Peixe lida com o fim do contrato de empréstimo. A recente declaração do presidente, com o pedido pelo Whatsapp do atleta, causou irritação.