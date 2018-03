Santos poupa cinco titulares antes de decisão contra o Palmeiras

Em véspera de decisão, o Santos poupou cinco titulares na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, antes de enfrentar o Palmeiras nesta terça, às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista. Na ida, o rival venceu por 1 a 0.

O zagueiro David Braz, os volantes Alison e Renato e os atacantes Eduardo Sasha e Gabigol, desgastados, ficaram na academia. O quinteto, a princípio, ficará à disposição no clássico.

A ausência de titulares dificulta o trabalho tático de Jair Ventura. Nesta maratona de jogos, a comissão técnica vai priorizar o descanso aos treinos em campo.

A principal dúvida santista está no meio-campo. Uma opção é escalar quatro atacantes. O provável time é: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison; Eduardo Sasha, Renato, Jean Mota (Arthur Gomes, Diogo Vitor, Vitor Bueno ou Vecchio) e Rodrygo; Gabigol.