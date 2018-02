Santos não descarta Zelarayán e Marquinhos Gabriel segue como alvo

O presidente do Santos, José Carlos Peres, não descarta a contratação de Lucas Zelarayán. Enquanto isso, o mandatário do Tigres-MEX e o empresário do meia argentino dizem que a negociação foi encerrada.

“O Santos nunca centrou só no Zelarayán. A época de baciada acabou. Vamos contratar com precisão. O dinheiro está escasso no futebol brasileiro. Se não der certo, vamos para outro”, disse o presidente do Santos, durante entrevista coletiva na Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira.

Peres ainda comentou sobre o interesse em Marquinhos Gabriel, do Corinthians. O presidente diz ter conversado com Andrés Sanches, recém-eleito no rival.