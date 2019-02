Santos frustra Sampaoli e não regulariza Felipe Jonatan a tempo do clássico

O Santos frustrou o técnico Jorge Sampaoli e não regularizou Felipe Jonatan, do Ceará, a tempo do clássico contra o Palmeiras deste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe não concluiu o pagamento de Felipe ao Vozão e promete fazê-lo até segunda-feira. Com isso, o lateral treinou como titular na última quinta, mas não poderá atuar.

Sem Felipe Jonatan, Sampaoli precisará escalar Copete improvisado depois de preparar a equipe com o reforço. Há chance pequena de Orinho ganhar nova chance.

Três titulares devem ser poupados, como a Gazeta Esportiva antecipou: Victor Ferraz, Carlos Sánchez e Jean Mota. O Alvinegro enfrentará o River Plate-URU na próxima terça, no Pacaembu, pela volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Na idade, empate por 0 a 0.

A provável escalação é: Vanderlei, Matheus Ribeiro, Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Yuri, Jean Lucas, Diego Pituca e Cueva; Rodrygo e Derlis González.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com