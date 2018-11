Santos faz treino regenerativo após derrota para o Flamengo

Na tarde desta sexta-feira, um dia após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores do Santos fizeram um trabalho regenerativo, ainda em solo carioca.

Em uma academia próxima ao hotel onde a equipe estava hospedada, todo o plantel fez um treino regenerativo e, na sequência, correu na praia de Copacabana, Rio de Janeiro.

Os comandados de Cuca viajam para Belo Horizonte, no final da tarde desta sexta. Em Minas, o comandante do Peixe fará o único treino no sábado, no CT do Cruzeiro.

O time enfrenta o penúltimo colocado América-MG, no domingo, na Arena Independência, às 17h (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão.