Santos e Vasco se enfrentam pela quarta vez no ano com vantagem do Peixe

Neste sábado (5), às 17h (de Brasília), o Santos visita o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o quarto confronto entre as duas equipes em 2019, já que elas se enfrentaram pela Copa do Brasil e pelo primeiro turno do Brasileirão. E o Peixe leva vantagem sobre o adversário.

Em 17 de abril, o Alvinegro Praiano derrotou o Cruz-maltino por 2 a 0 na Vila Belmiro, no jogo de ida da quarta fase do torneio nacional. Jean Mota e Rodrygo, hoje no Real Madrid, marcaram os gols que deixaram o time comandado por Jorge Sampaoli com a vaga nas oitavas de final encaminhada.

Contudo, a partida de volta, disputada em São Januário, foi dramática. No primeiro tempo, Ricardo e Raul abriram 2 a 0 para os cariocas, placar necessário para levar a decisão para os pênaltis. Na etapa final, porém, Jorge descontou para o Santos. O Vasco chegou a fazer o terceiro nos minutos finais, mas o tento foi anulado por impedimento, garantindo a classificação santista.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Pelo Campeonato Brasileiro, os dois times se encararam no dia 12 de maio, no Pacaembu. Com um gol e duas assistências, Rodrygo foi o nome do jogo. Soteldo e Pituca completaram o placar, que terminou em 3 a 0 para o Peixe. O jogo foi o último antes da entrada de Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe cruz-maltina.

Agora, Santos e Vasco se enfrentam com objetivos distintos na competição nacional. No momento, o Alvinegro Praiano ocupa a terceira colocação com 41 pontos e tenta se manter no grupo de postulantes ao título. Já o clube carioca está na 13ª posição com 27 pontos, buscando se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento para, assim, traçar novas metas no campeonato.