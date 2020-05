Santos deve driblar brecha contratual para renovar com Lucas Lourenço

O Santos e os representantes de Lucas Lourenço estão otimistas pela renovação do atual contrato, válido até 27 de setembro de 2022.

O acordo ainda tem mais de dois anos de validade, mas possui uma brecha para possível saída ao futebol europeu. Como antecipou a Gazeta Esportiva em março, o primeiro contrato profissional do meia foi feito em 2017, por cinco anos. E só três são válidos para o exterior.

O erro da antiga gestão faz com que o Peixe esteja vulnerável a partir de outubro e possa perder Lucas Lourenço, destaque da base, de graça. As últimas renovações ocorreram por três anos, prorrogáveis por mais dois.

Mesmo assim, o Menino da Vila deseja continuar. O Alvinegro está em contato direto com ele, seu pai e empresário para estender o vínculo e acertar um reajuste salarial.

“O sonho dele é jogar no Santos. O ajuste contratual, com o complemento, vai acontecer”, disse o agente Giuliano Arande, o Magrão, à Gazeta Esportiva.

Lucas Lourenço tem 19 anos e treinava pelo time B do Santos antes da paralisação no futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. Ele espera ter chance entre os profissionais no segundo semestre.

O Peixe sente ter melhorado a gestão dos contratos e está otimista sobre esse caso. O diretor do futebol profissional, William Thomas, trabalha em conjunto com Jorge Andrade, chefe da base, e Pedro Felipe, comandante do departamento jurídico.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com