Santos descarta Gustavo Henrique no São Paulo: “Não está à venda”

O Santos não cederá Gustavo Henrique ao São Paulo, pelo menos é o que garantiu o presidente Modesto Roma Júnior. O zagueiro foi um pedido de Dorival Júnior, ex-treinador do Peixe e que atualmente está no Tricolor do Morumbi.

“Não chegou (proposta). E não é um jogador que esteja à venda”, resumiu o mandatário do alvinegro, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Além do desejo do treinador, Gustavo já era apontado pela diretoria são-paulina como o substituto ideal de Rodrigo Caio, que pode estar de saída para o Zenit, da Rússia. A ideia era trazer o santista por empréstimo.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o empresário do defensor, Fernando Cesar, disse que ouviu algumas conversas sobre o interesse são-paulino, mas ressaltou que também não recebeu nenhuma proposta oficial.

Revelado nas categorias de base do Santos, Gustavo Henrique está afastado dos gramados por quase dez meses por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em setembro de 2016.